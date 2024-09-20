Стрічка новин

23:27

Матвієнко потрапив до команди тижня першого туру Ліги чемпіонів

18:09

Вірц — гравець тижня в Лізі чемпіонів

15:58

Різник потрапив до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів за версією Sofascore

14:40

Розе: Після голу Атлетіко ми втратили впевненість у своїй грі

12:50

Стерлінг встановив рекорд Ліги чемпіонів

11:47

Тер Штеген: Ми не зрозуміли одне одного, сталося те, чого не повинно відбуватися ні з ким

11:33

Вірц — про 4:0 з Феєнордом: Я й уявити не міг, що все складеться так добре

10:48

Сімеоне: Атлетіко контролював 80 відсотків гри

10:23

Різник та Педріньйо — у збірній першого туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored

09:57

Хабі Алонсо: Баєр грав з Феєнордом дуже зріло, хоча атмосфера була особливою