Матвієнко потрапив до команди тижня першого туру Ліги чемпіонів
20 вересня 2024
Компанію Миколі склали Гаррі Кейн, Флоріан Вірц, Антуан Грізманн та інші.
В УЄФА сформували символічну збірну першого туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25.
До 11-ки потрапив і центральний захисник Микола Матвієнко, визнаний організацією найкращим гравцем матчу Болонья — Шахтар (0:0).
Після поєдинку в Італії 28-річний українець висловився щодо отримання цієї індивідуальної нагороди.
Нагадаємо, раніше УЄФА також оголосив найкращого гравця тижня в ЛЧ.
Джерело:
Офіційний сайт УЄФА