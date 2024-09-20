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-
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Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
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-
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Сімеоне: Атлетіко контролював 80 відсотків гри

20 вересня 2024

Дієго Сімеоне, Getty Images

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з "биками".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (2:1).

"Ми контролювали 80 відсотків гри. Ми не змогли зупинити контратаку, яка принесла їм гол. Вони дуже добре контратакували, але з цього моменту ми зупинили їх. Ми більше грали на їхній половині поля, виграли кілька кутових і мали чотири відмінні гольові моменти, але гол так і не був забитий. Зрештою, це було хороше повернення Хуліана Альвареса у півзахисті та хороша контратака Льоренте та Грізманна, які дозволили нам зрівняти рахунок.

Грізманн нам потрібний таким. З того часу, як я прийшов сюди, він завжди був гравцем, який може зробити різницю для нас, і коли він грає добре, відбуваються різні речі.

Ми розпочали гру з Грізманном ліворуч і Корреа праворуч із Альваресом; кожен на своїй природній позиції, щоб атакувати на зовнішній стороні і створити ромб з Рікельме та Коке. По ходу гри ми перейшли на 5–3–2 з Грізманном трохи більше інсайдом, а Корреа трохи більше праворуч як нападник. Мені це сподобалося. Ми мали ситуації, коли могли створити небезпеку.

Вихід Галлахера, Ліно, Серлота та Моліни надав нам нових сил на останніх етапах, і ми продовжували створювати моменти. Потім, слава богу, наприкінці забив гол Хіменес, який він заслужив, провівши чудову гру.

Лейпциг дуже добре контратакував, але ми дуже добре контролювали їхні атаки. Ми намагалися атакувати у різний спосіб. Ми мали три чи чотири шанси забити, але ми цього не зробили. Зрештою, чудовий гол Хіменеса приніс нам перемогу. Уся команда виконала хорошу роботу, і ті, хто вийшов з лави запасних, зіграли дуже добре", — наводить слова Сімеоне прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Лейпциг.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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