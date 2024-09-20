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-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
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-
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-
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Атлетіко вирвав перемогу у Лейпцига завдяки голу Хіменеса на останніх хвилинах

20 вересня 2024

Атлетіко вирвав перемогу у Лейпцига завдяки голу Хіменеса на останніх хвилинах

Атлетіко та Лейпциг видали чудовий матч в Лізі чемпіонів.

В матчі загального етапу Ліги чемпіонів Атлетіко на Ванда Метрополітано приймало Лейпциг.

Вже в дебюті зустрічі Шешко засмутив господарів. Втім, в середині тайму Грізман відновив паритет. А під завісу матчу француз допоміг партнеру вирвати три очки для своєї команди. вирішальним голом відзначився Хіменес.

В наступному матчі Атлетіко зіграє на виїзді з Бенфікою, а Лейпциг прийматиме Ювентус.

Атлетіко — РБ Лейпциг 2:1
Голи: Грізманн, 28, Хіменес, 90 -  Шешко, 4

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Мандава, Рікельме (Ліно, 63) — Де Пауль (Галлагер, 63), Коке, Грізманн (Вітсель, 90) — Альварес (Серлот, 63), Корреа (Моліна, 66)

РБ Лейпциг: Гулачі — Орбан, Люкеба, Раум — Генріхс (Гертрейда, 69), Айдара, Вермерен (Зайвальд, 60), Сімонс (Ельмас, 83) — Шешко (Поульсен, 69), Антоніо Нуса (Баумгартнер, 46) — Опенда

Попередження: Норман, Пауль, Хіменес — Люкеба, Баумгартнер, Генріхс, Опенд

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