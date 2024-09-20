Атлетіко — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 вересня 2024 року.

Мадридський Атлетіко у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі вирвав вольову перемогу над Лейпцигом (2:1).

"Бики" відкрили рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Шешко, але потім на 28 хвилині Грізманн зрівняв цифри на табло.

Перемогу команді Дієго Сімеоне приніс забитий м'яч у виконанні Хіменеса на останній хвилині основного часу матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — РБ Лейпциг у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Атлетіко — РБ Лейпциг 2:1

Голи: Грізманн, 28, Хіменес, 90 - Шешко, 4.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Мандава, Рікельме (Ліно, 63) — Де Пауль (Галлагер, 63), Коке, Грізманн (Вітсель, 90) — Альварес (Серлот, 63), Корреа (Моліна, 66).

РБ Лейпциг: Гулачі — Орбан, Люкеба, Раум — Генріхс (Гертрейда, 69), Айдара, Вермерен (Зайвальд, 60), Сімонс (Ельмас, 83) — Шешко (Поульсен, 69), Антоніо Нуса (Баумгартнер, 46) — Опенда.

Попередження: Норман, Пауль, Хіменес — Люкеба, Баумгартнер, Генріхс, Опенда.