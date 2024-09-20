Стрічка новин

10:23

Різник та Педріньйо — у збірній першого туру Ліги чемпіонів

09:57

Хабі Алонсо: Баєр грав з Феєнордом дуже зріло, хоча атмосфера була особливою

09:46

Ямал став рекордсменом Ліги чемпіонів з матчів віком не старше 17 років

09:24

Гасперіні: Арсенал грав так, ніби їх влаштовувала нічия

08:50

Кейн та Грізманн — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

08:21

Гюттер: Ми дуже горді та щасливі після такого успіху

08:11

Ліга чемпіонів-2024/25: розклад та результати матчів

08:01

Брест — Штурм 2:1 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

07:40

Артета: Я став свідком двох найкращих сейвів, які я, напевно, колись бачив у своїй кар'єрі

07:21

Атлетіко — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024