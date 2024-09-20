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-
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-
01 жовтня
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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
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-
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Різник та Педріньйо — у збірній першого туру Ліги чемпіонів

20 вересня 2024

Дмитро Різник, Getty Images

Серед кращих одразу чотири гравці мюнхенської Баварії.

Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До кращих потрапили відразу два гравці донецького Шахтаря — воротар Дмитро Різник та лівий захисник Педріньйо.

Також додамо, що найбільше у збірній — гравців мюнхенської Баварії — чотири представники.

Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Педріньйо (Шахтар), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Ліам Скейлс (Селтік), Рафаель Геррейру (Баварія).

Півзахисники: Кенан Їлдиз (Ювентус), Арне Енгелс (Селтік), Джамал Мусіала (Баварія), Майкл Олісе (Баварія).

Нападники: Віктор Дьокереш (Спортінг), Гаррі Кейн (Баварія).

Раніше стали відомі претеденти на звання найкращого гравця минулого тижня у Лізі чемпіонів.

Джерело: WhoScored

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