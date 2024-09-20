Різник та Педріньйо — у збірній першого туру Ліги чемпіонів

Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів.
До кращих потрапили відразу два гравці донецького Шахтаря — воротар Дмитро Різник та лівий захисник Педріньйо.
Також додамо, що найбільше у збірній — гравців мюнхенської Баварії — чотири представники.
Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Педріньйо (Шахтар), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Ліам Скейлс (Селтік), Рафаель Геррейру (Баварія).
Півзахисники: Кенан Їлдиз (Ювентус), Арне Енгелс (Селтік), Джамал Мусіала (Баварія), Майкл Олісе (Баварія).
Нападники: Віктор Дьокереш (Спортінг), Гаррі Кейн (Баварія).
Раніше стали відомі претеденти на звання найкращого гравця минулого тижня у Лізі чемпіонів.