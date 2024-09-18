Слот: Приємно бачити, що роботу було винагороджено

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з "россонері".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди на старті основного етапу Ліги чемпіонів проти Мілана (3:1).

"Я вже кілька разів казав, що зазвичай ти святкуєш свій день народження з друзями та родиною. Але це була справді хороша альтернатива зіграти першу гру Ліги чемпіонів проти особливого клубу. Потім виграти його, як ми зробили, програючи на старті, коли результат матчу з Ноттінгемом все ще був у нас в голові. Було дуже приємно бачити, як ми взяли гру до своїх рук і зрештою забили три голи.

Я не дивлюся на іншу команду, завжди дивлюся на свою власну. Ми були трохи розчаровані результатом проти Ноттінгема, але ми також були розчаровані тим, що мали вісім кутових і не забили, але ми були дуже близькі. Ми відчували, що з усією роботою, яку ми вклали у стандартні положення, у якийсь момент ми маємо отримати винагороду.

Це були два дуже хороші стандартні положення і два дуже хороші удари головою, які принесли нам два голи, що було важливо, тому що ми відчували себе дуже комфортно з м'ячем, пресингували дуже добре, але зрештою потрібні голи. Ми кілька разів потрапили в поперечину, тому нам потрібні були стандарти, і було приємно бачити, що ми їх забили. Приємно бачити, що роботу було винагороджено.

Хоча звучить дивно, що ми розпочали матч добре, якщо пропустили дві атаки та пропустили, але ми взяли м'яч під контроль із самого початку. За винятком перших п'яти хвилин, коли вони мали дві контратаки, ми домінували у володінні м'ячем і також створювали моменти", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Ліверпуль.