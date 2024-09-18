Ліверпуль не залишив шансів Мілану

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Мілан — Ліверпуль 1:3
Голи: Пулішич, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаї, 67
Мілан: Меньян (Торріані, 51) — Калабрія (Роял, 69), Павлович, Томорі (Габбія, 84), Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік (Абрагам, 70) — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората (Окафор, 83)
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Гомес, 79), ван Дейк, Конате, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер (Ендо, 90) — Салах (К'єза, 90), Собослаї, Гакпо (Діас, 69) — Жота (Нуньєс, 68)
Попередження: Калабрія, Фофана — Мак Аллістер, Конате