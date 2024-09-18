Мілан — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату англійський Ліверпуль на чужому полі здобув вольову перемогу над італійським Міланом із рахунком 3:1.

Команда Паулу Фонсеки шокувала суперників швидким голом, проте в подальшому помилки в обороні "россонері" дозволили футболістам Арне Слота відігратись ще до перерви.

А вже в другому таймі Домінік Собослаї поставив масну крапку в цій грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Ліверпуль у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Мілан — Ліверпуль 1:3

Голи: Пулішич, 3 — Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаї, 67

Мілан: Меньян (Торріані, 51) — Калабрія (Роял, 69), Павлович, Томорі (Габбія, 84), Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік (Абрагам, 70) — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората (Окафор, 83).

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Гомес, 79), ван Дейк, Конате, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер (Ендо, 90) — Салах (К'єза, 90), Собослаї, Гакпо (Діас, 69) — Жота (Нуньєс, 68).

Попередження: Калабрія, Фофана — Мак Аллістер, Конате