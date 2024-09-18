Мората: Мілану потрібно переключитись, інакше ситуація стане дійсно складною

Форвард Мілана прокоментував поразку від Ліверпуля.

Напередодні італійський Мілан поступився в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі англійському Ліверпулю.

Мілан — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "россонері" Альваро Мората прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре почали гру, хоча це й було нелегко проти настільки чудового Ліверпуля — напевно, однієї з найкращих команд Європи станом на зараз.

Потім у нас виникли проблеми з розіграшем стандартів суперниками, і зрештою вони зуміли повернути все на круги своя. Проти команди з такою високою якістю складно грати. Ми повинні продовжувати працювати, працювати, працювати, працювати, і нічого іншого ми не зможемо вже зробити.

Ми повинні поважати те, що говорять уболівальники, тому що вони платять за відвідування матчів, а наша робота — грати. Однак, ми не можемо завдавати собі зайвої шкоди, тому що на нас чекає ще один дуже важливий матч на цих вихідних.

Це не проблема, викликана ставленням або тактикою, просто футбол такий. Ми пропустили два м'ячі з стандартних положень, а могли забити в інших ситуаціях. Завтра вранці у нас тренування, на вихідних ще один принциповий матч, і ми повинні продовжувати йти вперед.

У цій команді багато важливих гравців, бо це — усе ще Мілан. Є багато футболістів із досвідом і талантом, ми просто повинні стати міцною командою і не давати суперникам можливості завдавати нам шкоди так легко. Ми так добре почали, добре грали з м'ячем, і ми повинні поважати те, що сказано, але не завдавати собі шкоди.

Я не знаю як, але нам потрібно переключитись, інакше ситуація стане дійсно складною. Це був лише перший матч, сподіваюся, він навчить нас, що на такому рівні потрібно на 100% зосередитися на кожній деталі, тому що саме це має значення в Лізі чемпіонів", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі італійський Мілан зіграє в гостях у леверкузенського Баєра.