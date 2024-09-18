Фонсека: Мілан перестав грати після другого пропущеного

Керманич Мілана прокоментував поразку від Ліверпуля.

Італійський Мілан напередодні поступився в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі англійському Ліверпулю.

Мілан — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

"Ми грали проти Ліверпуля, який є великою командою. Ми добре почали, як в атаці, так і в захисті, але потім пропустили два голи зі стандартів, які змінили хід гри.

Ми втратили психічну рівновагу, а коли команді не вистачає впевненості, у нас з'являються проблеми, і ми не робимо те, що готували на тренуваннях.

Я сказав гравцям, що в такому матчі не можна допускати таких помилок. У той самий час, я повинен визнати, що Ліверпуль зараз більш цілісний колектив, аніж ми. Нам потрібно продовжувати працювати, щоб мати не 20 хороших хвилин, а 70, 80, 90 хвилин, граючи в наш футбол.

Після того, як ми пропустили другий гол, команда перестала грати, після такого стає важко.

Перший пропущений гол був наслідком індивідуальних помилок. Ми готували протидію їхнім центральним захисникам, у всякому разі, таким був наш план, але нічого не вийшло.

Також ми спробували поставити Леау в атаці проти їхнього правого захисника. Ми зробили це один чи два рази за матч. Ми готувалися вивести Рафу один на один з ним, і нам це майже не вдалось.

Я поважаю думку кожного. Але я гадаю, що ми можемо грати з кількома різними формаціями. Наразі ж ми занадто слабкі в обороні, погано граємо в індивідуальних дуелях і ухвалюємо неправильні рішення.

Я намагаюсь знайти найкращі характеристики наших півзахисників. Лофтус-Чік може бути 10-кою або 8-кою, тоді як Рейндерс — не той, хто може грати поруч з Фофана. Ми не граємо 4-3-3, але в атаці завжди є троє, уключно з Пулішичем, які зміщуються всередину.

Я думаю, що у нас було три або чотири хороші ситуації в першому таймі з Лофтус-Чіком та Пулішичем, але ми помилилися з вирішальними передачами. Мені подобається така структура, коли двоє в півзахисті, а Рейндерс, Лофтус-Чік і Пулішич комбінують між собою, і саме там ми створювали найнебезпечніші ситуації", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі італійський Мілан зіграє в гостях у леверкузенського Баєра.