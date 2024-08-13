Кваліфікація Ліги чемпіонів. Мальме вибило ПАОК, Карабах розтрощив Лудогорець

Визначились усі учасники раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 13 серпня, відбулися заключні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першій парі шведський Мальме перестріляв грецький ПАОК із рахунком 4:3 за підсумками додаткового часу. Основний час матчу закінчився внічию з рахунком 3:3, тоді як перша гра закінчилася – 2:2.

Зазначимо, що у складі греків голом відзначився колишній форвард донецького Шахтаря Тайсон.

ПАОК — Мальме 3:4 (після дод. часу) (перший матч 2:2)

Голи: Тайсон, 21, Куліеракіс, 43, Живкович, 45+4 — Нанасі, 10, 45, Зеттерстрем, 90+7, Крістіансен, 99.

У другій парі азербайджанський Карабах, також на у додатковому часі дотиснув болгарський Лудогорець з рахунком 7:2, тоді як перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь болгарів.

Лудогорець — Карабах 2:7 (після дод. часу) (перший матч 2:1)

Голи: Дуа, 13, 23 (пен) — Жунінью, 7, Бензія, 45+1 (пен), 118, Андраде, 45+5, 112, Байрамов, 93, Джіджа, 111.

У ще одній дуелі датський Мідтьюлланн пройшов угорський Ференцварош. Матч закінчився з рахунком 1:1, тоді як у першій грі датчани були сильнішими – 2:0.

Ференцварош — Мідтьюлланн 1:1 (перший матч 0:2)

Голи: Сіссе, 17 — Серенсен, 50.

Празька Славія у гостях мінімально обіграла бельгійський Юніон із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Вацлав Юречка, який підкріпив перевагу першої гри, у якій Славія здобула перемогу з рахунком 3:1.

Юніон — Славія Прага 0:1 (перший матч 1:3)

Гол: Юречка, 84.

Насамкінець празька Спарта в гостях здобула перемогу над румунським Стяуа з рахунком 3:2. У першій грі була нічия 1:1.

Стяуа — Спарта Прага 2:3 (перший матч 1:1)

Голи: Олару, 60, Еджума, 85 — Бірманчевич, 13, 28 (пен), Гараслін, 37.

Раніше стали відомі перші учасники плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де також зіграє київське Динамо.