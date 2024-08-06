Арбітрів матчу Динамо — Рейнджерс затримала поліція через крадіжку дорожнього знака

Дивовижна ситуація напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Бартош Франковскі та Томаш Мусяла, які мали працювати на матчі Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс, потрапили у скандал.

Динамо — Рейнджерс. Напередодні

Як повідомляє TVP Sport, уночі 6 серпня суддів у нетверезому стані затримала поліція Любліна. Вони вкрали дорожній знак і тікали з ним в один із торгових центрів.

Поліцейські заарештували чоловіків і помістили їх у витверезник.

Франковскі мав працювати на VAR, а Мусял бути його асистентом. УЄФА вже замінив обох на майбутню гру на інших поляків — Томаша Квятовскі та Павела Малеца. Головним арбітром залишається Донатас Румшас із Литви.

Матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні о 21:00.