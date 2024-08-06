Арбітрів матчу Динамо — Рейнджерс затримала поліція через крадіжку дорожнього знака

06 серпня 2024

Бартош Франковскі, Getty Images

Дивовижна ситуація напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Бартош Франковскі та Томаш Мусяла, які мали працювати на матчі Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс, потрапили у скандал. 

Динамо — Рейнджерс. Напередодні

Як повідомляє TVP Sport, уночі 6 серпня суддів у нетверезому стані затримала поліція Любліна. Вони вкрали дорожній знак і тікали з ним в один із торгових центрів. 

Поліцейські заарештували чоловіків і помістили їх у витверезник. 

Франковскі мав працювати на VAR, а Мусял бути його асистентом. УЄФА вже замінив обох на майбутню гру на інших поляків — Томаша Квятовскі та Павела Малеца. Головним арбітром залишається Донатас Румшас із Литви. 

Матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні о 21:00. 

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