Стало відомо, з ким Динамо зіграє в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо пройде Рейнджерс

До групового етапу ЛЧ залишиться крок.

5 серпня в Ньоні відбулось жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25. Україну на цій стадії змагань може представити Динамо Київ, якщо пройде Рейнджерс у 3-му раунді кваліфікації.

В плей-оф ЛЧ переможець пари Динамо/Рейнджерс зіграє з сильнішою командою із пари Зальцбург (Австрія)/Твенте (Нідерланди).

У раунді плей-офф суперники грають на виліт, проводячи один з одним по два матчі — вдома та на виїзді.

Перші матчі раунду плей-оф відбудуться 20/21 серпня, матчі-відповіді - 27/28 серпня.