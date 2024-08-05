Стало відомо, з ким Динамо зіграє в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо пройде Рейнджерс

05 серпня 2024

Стало відомо, з ким Динамо зіграє в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо пройде Рейнджерс

До групового етапу ЛЧ залишиться крок.

5 серпня в Ньоні відбулось жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25. Україну на цій стадії змагань може представити Динамо Київ, якщо пройде Рейнджерс у 3-му раунді кваліфікації.

В плей-оф ЛЧ переможець пари Динамо/Рейнджерс зіграє з сильнішою командою із пари Зальцбург (Австрія)/Твенте (Нідерланди).

У раунді плей-офф суперники грають на виліт, проводячи один з одним по два матчі — вдома та на виїзді.

Перші матчі раунду плей-оф відбудуться 20/21 серпня, матчі-відповіді - 27/28 серпня.

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