УЄФА анонсував нову систему жеребкування Ліги чемпіонів

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для сезону-2024/25 проведе комп'ютер.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для майбутнього сезону відбудеться 29 серпня у Монте-Карло, Монако.

Нагадаємо, у новому форматі головного єврокубку візьмуть участь 36 команд, а не традиційні 32. Кожна команда зіграє по вісім матчів замість шести, як було раніше.

Через збільшення кількості учасників процедура жеребкування виявилася б дуже довгою, що було б некомфортно для глядачів та її ведучих. Потрібно було б понад 1000 кульок та 36 кошиків.

Таким чином, номери 36 команд будуть обрані вручну за допомогою кульок, проте потім комп'ютерна програма вибере вісім суперників для кожного з чотирьох кошиків. Також програма визначить, які матчі відбудуться вдома, а які – на виїзді.

Жеребкування стартуватиме з першого кошика, в якому кожна з дев'яти команд отримає по вісім суперників.

Також зазначимо, що така процедура жеребкування буде використана у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів візьме участь донецький Шахтар, а також може пройти туди київське Динамо, яке сьогодні проведе матч-відповідь проти Партизана у другому раунді кваліфікації ЛЧ. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.