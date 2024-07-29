Українські арбітри обслужать матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між латвійським РФШ та норвезьким Буде-Глімтом обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром матчу буде Віктор Копієвський, а допомагати на лініях йому будуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Резервним рефері виступить Дмитро Панчишин.
За систему ВАР відповідатиме Микола Балакін, а його помічником стане Олексій Деревинський.
Нагадаємо, матч РФШ – Буде-Глімт відбудеться 31 липня, о 20:00 за Києвом. У першому матчі норвежці були сильнішими з рахунком 4:0.