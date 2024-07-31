Партизан — Динамо Київ: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського продовжує свій єврокубковий сезон.

Сьогодні, 31 липня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти сербського Партизана.

Для команди Олександра Шовковського це буде другий офіційний матч у сезоні після тренувальних зборів в Австрії, тоді як серби вже встигли провести кілька турів у чемпіонаті.

Матч відбудеться у Белграді на стадіоні Партизана. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Партизан — Динамо Київ:

Нагадаємо, у першому матчі Динамо розгромило Партизан (6:2).