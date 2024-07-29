Партизан — Динамо: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів 31.07.2024

29 липня 2024

Динамо Київ - Партизан, ФК Динамо Київ

Football.ua розповідає, де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів.

У середу, 31 липня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться сербський Партизан та київське Динамо.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Партизана у Белграді. Початок матчу – о 21:00 за Києвом.

Де дивитись матч Партизан — Динамо Київ?

У прямому ефірі матч покаже телеканал 2+2, Динамо TV, а також на каналі Динамо Київ у YouTube.

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо розгромило Партизан із рахунком 6:2.

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