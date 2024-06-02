Гуммельс: Боруссія Д чудово зіграла проти команди, кожний гравець якої був у фіналах по 28 разів

Капітан Боруссії Д прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Напередодні дортмундська Боруссія програла фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Лондоні мадридському Реалу.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник та капітан "джмелів" Матс Гуммельс оцінив виступ власної команди.

"Ми показали чудову гру, і я пишаюся командою через те, як ми виступили тут проти команди, у якій кожен гравець був у фіналі Ліги чемпіонів 28 разів, а ми — максимум тричі.

Ми грали сміливо, із серцем і з футбольним класом. Ми провели кілька чудових атак, але не змогли забити гол. Потім ми припустилися кількох незначних помилок, і Реал забив, як вони це завжди роблять. Їм пощастило, як і нам у цьому сезоні Ліги чемпіонів, проте конкретно сьогодні нам не пощастило.

У нас було чотири чудових моменти, один з яких ми повинні були реалізувати. Після 70 хвилини ми пропустили занадто багато стандартів, недостатньо довго тримали м’яч і трохи втратили самовладання", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що після цього матчу склад Боруссії Дортмунд залишив її легендарний гравець.