Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів 01.06.2024

02 червня 2024

БОРУССІЯ ДОРТМУНД - РЕАЛ МАДРИД, GETTY IMAGES

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 1 червня 2024 року.

У суботу, 1 червня 2024 року, відбувся фінал Ліги чемпіонів, під час якого Боруссія Дортмунд протистояла Реалу. 

Рахунок був рівним аж до 74-ї хвилини гри. Потім, голом з кутового відзначився Дані Карвахаль. 

Через дев'ять хвилин Ян Матсен обрізався, внаслідок чого Реал швидко перейшов в атаку і зусиллями Вінісіуса Жуніора зробив остаточний рахунок у грі — 2:0

Боруссія спробувала відігратися і навіть забила один гол, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Фюллькруга. 

Таким чином, Реал Мадрид — переможець Ліги чемпіонів-2023/24. 

Огляд матчу

Боруссія Д — Реал 0:2
Голи: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан (Мален, 81), Брандт (Алле, 81), Забітцер — Санчо (Байно-Гіттенс, 87), Фюллькруг, Адеємі.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 86) — Беллінгем (Хоселу, 85) — Родріго (Мілітао, 90), Вінісіус (Васкес, 90+3).

Попередження: Шлоттербек, Забітцер, Гуммельс — Вінісіус.

Джерело: MEGOGO

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