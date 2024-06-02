Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів 01.06.2024

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 1 червня 2024 року.

У суботу, 1 червня 2024 року, відбувся фінал Ліги чемпіонів, під час якого Боруссія Дортмунд протистояла Реалу.

Рахунок був рівним аж до 74-ї хвилини гри. Потім, голом з кутового відзначився Дані Карвахаль.

Через дев'ять хвилин Ян Матсен обрізався, внаслідок чого Реал швидко перейшов в атаку і зусиллями Вінісіуса Жуніора зробив остаточний рахунок у грі — 2:0.

Боруссія спробувала відігратися і навіть забила один гол, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Фюллькруга.

Таким чином, Реал Мадрид — переможець Ліги чемпіонів-2023/24.

Огляд матчу:

Боруссія Д — Реал 0:2

Голи: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан (Мален, 81), Брандт (Алле, 81), Забітцер — Санчо (Байно-Гіттенс, 87), Фюллькруг, Адеємі.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 86) — Беллінгем (Хоселу, 85) — Родріго (Мілітао, 90), Вінісіус (Васкес, 90+3).



Попередження: Шлоттербек, Забітцер, Гуммельс — Вінісіус.