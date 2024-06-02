Ройс провів останній матч за Боруссію Дортмунд

02 червня 2024

Марко Ройс, Getty Images

Німець не зумів завершити виступи за німецьку команду на мажорній ноті.

Легенда дортмундської Боруссії Марко Ройс вийшов на поле у фіналі Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.

35-річний німецький футболіст з'явився на полі на 72-й хвилині, замінивши Каріма Адеємі.

Зустріч завершилася перемогою мадридського клубу з рахунком 2:0.

Для Ройса ця гра стала останньою у складі Боруссії. Раніше він оголосив про відхід із клубу.

34-річний Ройс виступав за Боруссію з 2012 року. У нинішньому сезоні він провів 42 матчі, забив 9 голів і віддав 10 результативних передач.

Зазначимо, що також свій останній матч також провів хавбек Реала Тоні Кроос, але він ще зіграє на Євро-2024 за збірну Німеччини. 

На Football.ua доступний огляд матчу Боруссія Дортмунд — Реал

команди
   