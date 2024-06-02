Ройс провів останній матч за Боруссію Дортмунд

Легенда дортмундської Боруссії Марко Ройс вийшов на поле у фіналі Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.
35-річний німецький футболіст з'явився на полі на 72-й хвилині, замінивши Каріма Адеємі.
Зустріч завершилася перемогою мадридського клубу з рахунком 2:0.
Для Ройса ця гра стала останньою у складі Боруссії. Раніше він оголосив про відхід із клубу.
34-річний Ройс виступав за Боруссію з 2012 року. У нинішньому сезоні він провів 42 матчі, забив 9 голів і віддав 10 результативних передач.
Зазначимо, що також свій останній матч також провів хавбек Реала Тоні Кроос, але він ще зіграє на Євро-2024 за збірну Німеччини.
На Football.ua доступний огляд матчу Боруссія Дортмунд — Реал.