Ройс провів останній матч за Боруссію Дортмунд

Німець не зумів завершити виступи за німецьку команду на мажорній ноті.

Легенда дортмундської Боруссії Марко Ройс вийшов на поле у фіналі Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.

35-річний німецький футболіст з'явився на полі на 72-й хвилині, замінивши Каріма Адеємі.

Зустріч завершилася перемогою мадридського клубу з рахунком 2:0.

Для Ройса ця гра стала останньою у складі Боруссії. Раніше він оголосив про відхід із клубу.

34-річний Ройс виступав за Боруссію з 2012 року. У нинішньому сезоні він провів 42 матчі, забив 9 голів і віддав 10 результативних передач.

Зазначимо, що також свій останній матч також провів хавбек Реала Тоні Кроос, але він ще зіграє на Євро-2024 за збірну Німеччини.

На Football.ua доступний огляд матчу Боруссія Дортмунд — Реал.