Гуммельс повторив історичне досягнення Лусіо в Лізі чемпіонів

Досвідчений центрбек Дортмунда лише другий гравець, який зробив мінімум 50 відборів м'яча в одному розіграші ЛЧ.

У рамках фінального матчу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія зустрілася з мадридським Реалом на лондонському Вемблі.

Як повідомляє Squawka, центральний захисник "джмелів" Матс Гуммельс в цьому матчі повторив історичне досягнення колишнього захисника міланського Інтера Лусіо, яке він встановив у сезоні-2009/10.

Так, 35-річний німець став лише другим гравцем в історії, який здійснив 50 відборів м'яча та більше в одному розіграші Ліги чемпіонів.

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.