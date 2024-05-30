Лунін потрапив у заявку Реалу на фінал Ліги чемпіонів

У заявку команди Карло Анчелотті потрапили 25 футболістів.

Прес-служба мадридського Реалу опублікувала заявку команди на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

До 25 футболістів від команди Карло Анчелотті потрапив український воротар Андрій Лунін, який пропустив кілька останніх тренувань "вершкових" через грип.

При цьому була інформація, що 25-річний українець не потрапить в заявку і не полетить з командою до Лондона.

Також додамо, що у списку присутні захисник Давід Алаба та Орельєн Чуамені, які відновлювалися після травм.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Реалом та дортмундською Боруссією відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за Києвом.