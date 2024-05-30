Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: історія протистоянь

Football.ua разом з GGBET розповідає про попередні матчі між німецьким та іспанським клубами.

У суботу, 1 червня, відбудеться фінал головного єврокубкового турніру – Ліги чемпіонів УЄФА, у якому дортмундська Боруссія зіграє проти мадридського Реалу.

Football.ua вирішив згадати історію протистоянь між цими командами, і, як з'ясувалося, клуби провели 14 очних поєдинків і всі в рамках Ліги чемпіонів. Ми ж виділимо одні з найцікавіших.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Реала - 1.7, нічия — 4.06, успіх Боруссії — 4.93. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

1 квітня 1998 року. Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Реал Мадрид — Боруссія Д 2:0

Перша зустріч команд відбулася 26 років тому у 1998 році, коли Реал та Боруссія зустрілися у півфіналі Ліги чемпіонів. Тоді "вершкові" обіграли "джмелів" з рахунком 2:0.

Тоді в Реалі під керівництвом Юппа Хайнкеса виступали такі знаменитості, як Роберто Карлос, Кларенс Зедорф та Рауль, тоді як німців очолював Невіо Скала.

У тому матчі команди обережно розпочали гру та погрожували в основному зі стандартів, проте на 25 хвилині "вершкові" перехопили м'яч біля чужого штрафного майданчика, після чого Роберто Карлос фірмовим прострілом знайшов на дальній стійці Фернандо Морієнтеса, який переправив м'яч у ворота.

Після цього команда Хайнкеса мала перевагу, яка на 67 хвилині втілилася у другий забитий м'яч, автором якого став Крістіан Карамбьо.

У матчі-відповіді Реал спокійно втримав перевагу з першої гри, зігравши в нульову нічию в Німеччині, та вийшов у фінал турніру, де обіграв Ювентус (1:0).

Реал Мадрид — Боруссія Д 2:0

Голи: Морієнтес, 25, Карамбьо, 67.

Реал Мадрид: Іллгнер, Роберто Карлос, Пануччі, Санчіс, Фернандо Санс, Зеедорф, Карамбьо, Редондо, Рауль, Міятович (Шукер, 52), Морієнтес (Хайме, 89).

Боруссія Д: Клос, Жуліо Сезар, Ройтер, Крее, Бінц, Райнхардт, Фройнд, Ріккен (Цорк, 82), Бут, Шапюіза, Херлліх (Дехейвер, 48).

Попередження: Санчіс — Жуліо Сезар, Херлліх, Райнхардт, Фройнд.

24 жовтня 2012 року. Груповий етап Ліги чемпіонів. 3 тур. Боруссія Д — Реал Мадрид 2:1

Доволі цікаві вийшли матчі групової стадії Ліги чемпіонів у сезоні-2012/13. У першій грі Боруссія зробила сюрприз, серйозно здивувавши зірковий склад "вершкових" на чолі з Кріштіану Роналду.

Вже на 36 хвилині груба помилка в центрі поля від захисника Реала подарувала м'яч "джмелям" і Роберт Левандовські, вийшовши віч-на-віч, спокійно пробив повз Ікера Касільяса у ближній кут.

Проте вже за дві хвилини знову була рівність на табло — чудовий пас Месута Озіла з центру поля на Роналду, який в дотик холоднокровно перекинув Романа Вайденфеллера.

Розв'язка поєдинку прийшла на 64 хвилину, коли команда Юргена Клоппа провела свою затяжну атаку, результатом якої став постріл Марселя Шмельцера з лінії штрафного майданчика точно в дальній нижній кут воріт підопічних Жозе Моуріньо.

Боруссія Д — Реал Мадрид 2:1

Голи: Левандовські, 36, Шмельцер, 64 — Роналду, 38.

Боруссія Д: Вайденфеллер — Шмельцер, Гуммельс, Суботіч, Піщек — Кель, Бендер (Гюндоган, 67) — Гросскройц, Гьотце (Шибер, 87), Ройс (Перішич, 90+1) — Левандовські.

Реал Мадрид: Касільяс — Есьєн, Пепе, Варан, Рамос — Хедіра (Модрич, 20), Алонсо — Роналду, Озіл, Ді Марія — Бензема (Ігуаїн, 73).

Попередження: Гюндоган — Рамос, Алонсо.

6 листопада 2012 року. Груповий етап Ліги чемпіонів. 4 тур. Реал Мадрид — Боруссія Д 2:2

Гра-відповідь з того ж сезону на груповій стадії Ліги чемпіонів вийшла такою ж захоплюючою, як і перша. Цього разу Реал на своєму полі зміг стримати Боруссію, щоправда для цього довелося солідно попрацювати.

Боруссія дуже активно розпочала гру і вже на перших хвилинах Касільяс врятував свої ворота, однак у середині першого Ройс увірвався на кут штрафного майданчика та класним ударом прошив ворота "вершкових". Як і в першій грі, команда Моуріньо швидко відігралася – через шість хвилин Пепе зрівняв рахунок ударом головою.

Боруссія не знижувала обертів і наприкінці першого тайму знову вийшла вперед після блискучої контратаки. В останній момент команду намагався врятувати Арбелоа, але саме після його дотику м'яч влетів у сітку воріт Касільяса.

У другому таймі Реал значно додав, але "джмелям" неймовірними зусиллями вдавалося відбиватися, але останнє слово все ж таки було за "вершковими" — на 89 хвилині Месут Озіл чудово виконав штрафний удар, поклавши м'яч точно в ближній кут воріт Боруссії — 2:2.

Реал Мадрид — Боруссія Д 2:2

Голи: Пепе, 34, Озіл, 89 — Ройс, 28, Арбелоа, 45 (автогол).

Реал Мадрид: Касільяс — Арбелоа (Кака, 77), Пепе, Варан, Рамос — Алонсо, Модрич (Есьєн, 46) — Роналду, Озіл, Ді Марія — Ігуаїн (Кальєхон, 46).

Боруссія Д: Вайденфеллер — Шмельцер, Гуммельс, Суботіч, Піщек — Кель, Гюндоган (Перішич, 80) — Гросскройц, Гьотце (Ляйтнер, 90), Ройс (Бендер, 74) — Левандовські.

Попередження: Гросскройц, Гуммельс.

24 квітня 2013 року. 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Боруссія Д — Реал Мадрид 4:1

Після групового етапу, де Боруссія посіла перше місце у групі, обійшовши Реал, команди зустрілися знову – у півфіналі Ліги чемпіонів. У першій грі в Німеччині Боруссія Д у прямому значенні слова принизила Реал, розгромивши "вершкових" з рахунком 4:1.

Вже на шостій хвилині Дієго Лопес чудовим сейвом врятував Реал від голу після удару Марко Ройса, але через дві хвилини Роберт Левандовські у стрибку після навісу з флангу замкнув передачу з флангу.

Лише в середині першого тайму Реал уперше погрожував воротам "джмелів", коли Роман Вайденфеллер відбив удар Кріштіану Роналду зі штрафного. Втім, Реал наприкінці першого тайму відігрався, коли Гонсало Ігуаїн вийшовши віч-на-віч, віддав м'яч на Роналду, який закотив сферу в порожні ворота.

Як бачимо, нічого не віщувало поганого для Реала, але другий тайм пройшов під повне диктування з боку "джмелів". На 50 хвилині Левандовські отримав м'яч на лінії воротарського майданчика, можливо в офсайді, і спокійно пробив повз Лопеса — гол був зарахований, незважаючи на всі протести гравців Реала. Ще через п'ять хвилин той же Левандовські отримав м'яч у тому ж місці, красиво прибрав Пепе та вбив м'яч у сітку воріт, оформивши хет-трик.

Команда Жозе Моуріньо виглядала "вбитою" і як наслідок пішли подальші помилки — на 66 хвилині Хабі Алонсо штовхнув у спину Марко Ройса у штрафному майданчику і арбітр вказав на точку — з пенальті не промазав Левандовські, який оформив покер. Боруссія зробила суттєву заявку на потрапляння у фінал головного єврокубку.

Боруссія Д — Реал Мадрид 4:1

Голи: Левандовські, 8, 50, 55, 66 (пен) — Роналду, 43.

Боруссія Д: Вайденфеллер — Шмельцер, Гуммельс, Суботіч, Піщек (Гросскройц, 83) — Гюндоган (Шібер, 90+2), Бендер — Ройс, Гьотце, Блащиковскі (Кель, 82) — Левандовські.

Реал Мадрид: Лопес — Коентрау, Пепе, Варан, Рамос — Алонсо (Кака, 80), Хедіра — Роналду, Модрич (Ді Марія, 68), Озіл — Ігуаїн (Бензема, 68).

Попередження: Левандовські — Хедіра, Озіл, Рамос.

30 квітня 2013 року. 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Реал Мадрид — Боруссія Д 2:0

У матчі-відповіді сценарій був зрозумілий — одним потрібно було утримати перевагу з першої гри, а інші намагалися його відіграти.

До 83 хвилини для команди Юргена Клоппа було все ідеально – Реал потужно атакував і всіма силами намагався відігратися, але всі спроби були марними – десь підвела реалізація, а десь було величезне везіння для "джмелів".

На 83 хвилині Месут Озіл прострілом у штрафний майданчик знайшов Каріма Бензема, який у дотик переправив м'яч у ворота та подарував маленьку надію. Через п'ять хвилин "вершкові" забили другий м'яч — "навала" на ворота Романа Вайденфеллера закінчився потужним ударом у виконанні Серхіо Рамоса.

На більше Реала не вистачило сил і часу, що означало, що Боруссія вийшла у фінал, де потім програла Баварії, пропустивши на 89 хвилині від Ар'єна Роббена.

Реал Мадрид — Боруссія Д 2:0

Голи: Бензема, 83, Рамос, 88.

Реал Мадрид: Лопес — Коентрау (Кака, 57), Рамос, Варан, Есьєн — Алонсо (Хедіра, 67), Модрич — Роналду, Озіл, Ді Марія — Ігуаїн (Бензема, 57).

Боруссія Д: Вайденфеллер — Шмельцер, Гуммельс, Суботіч, Піщек — Бендер (Сантана, 90+1), Гюндоган — Ройс, Гьотце (Гросскройц, 14), Блащиковскі — Левандовські (Кель, 87).

Попередження: Коентрау, Ігуаїн, Рамос, Хедіра — Гюндоган, Бендер, Вайденфеллер.

2 квітня 2014 року. 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Реал Мадрид — Боруссія Д 3:0

Через рік команди знову зустрілися у Лізі чемпіонів – цього разу на стадії чвертьфіналу.

Вже на третій хвилині Реал провів зразкову атаку, в ході якої в центрі штрафного майданчика опинився Гарет Бейл, який отримав м'яч від Дані Карвахаля та проштовхнув його повз Романа Вайденфеллера.

Після цього команда вже Карло Анчелотті, який замінив Жозе Моуріньо, продовжила домінувати і Кріштіану Роналду мав кілька нагод відзначитися, але ними не скористався. Проте своїм шансом скористався Іско, який з лінії штрафного майданчика пробив точно в нижній кут воріт "джмелів", подвоївши перевагу "вершкових".

Команда Юргена Клоппа намагалася грати на контратаках, але нічого не виходило, а ось Реал на 57 хвилині збільшив перевагу забивши третій м'яч — Лука Модрич знайшов у штрафному майданчику Роналду, який спокійно підробив м'яч та послав його у ворота.

Реал Мадрид — Боруссія Д 3:0

Голи: Бейл, 3, Іско, 27, Роналду, 57.

Реал Мадрид: Касільяс — Коентрау, Рамос, Пепе, Карвахаль — Іско (Ільярраменді, 72), Алонсо, Модрич — Роналду (Каземіро, 80), Бейл, Бензема (Мората, 75).

Боруссія Д: Вайденфеллер — Дурм, Папастатопулос, Гуммельс, Піщек (Шібер, 67) — Шахін, Кель (Йоїч, 74) — Ройс, Мхітарян (Гофманн, 64), Гросскройц — Обамеянг.

Попередження: Ройс, Кель, Гросскройц.

8 квітня 2014 року. 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Боруссія Д — Реал Мадрид 2:0

По суті, можна сказати, що чвертьфінал цього сезону, був дуже схожий на минулий півфінал між цими клубами, тільки цього разу Реал був просто сильнішим за Боруссію за підсумками двоматчевої дуелі.

У середині першого тайму команда Карло Анчелотті могла повністю вбити інтригу в дуелі, але Анхель Ді Марія з 11-метрової позначки не зміг переграти Романа Вайденфеллера, який вгадав, куди проб'є аргентинець.

Через сім хвилин стався справжній провал в обороні Реала — Пепе невдало зіграв головою біля свого штрафного майданчика, подарувавши м'яч Марко Ройсу, який потім одним дотиком прибрав Ікера Касільяса, а другим відправив м'яч у ворота.

Реал не міг відійти від такого початку гри у відповідь і через 13 хвилин було ще одне покарання — контратака, в якій Роберт Левандовські потрапив у стійку, після чого Ройс вдало зіграв на добиванні, оформивши дубль.

У другому таймі Реал просто не давав можливостей для Боруссії підійти надто близько до своїх воріт. Так були невеликі небезпечні моменти, але заповітного гола для "джмелів", щоб урятувати гру так і не було.

Боруссія Д — Реал Мадрид 2:0

Голи: Ройс, 24, 37.

Боруссія Д: Вайденфеллер — Дурм, Гуммельс, Фрідріх, Піщек (Обамеянг, 81) — Кірх, Йоїч — Ройс, Мхітарян, Гросскройц — Левандовські.

Реал Мадрид: Касільяс — Коентрау, Рамос, Пепе, Карвахаль — Модрич, Алонсо, Ільярраменді (Іско, 46) — Бейл, Ді Марія (Каземіро, 73), Бензема (Варан, 90+2).

Попередження: Ройс, Обамеянг, Гросскройц — Рамос, Алонсо, Карвахаль, Каземіро, Бензема.

На 17 хвилині Анхель Ді Марія (Реал) не реалізував пенальті (воротар).

6 грудня 2017 року. Груповий етап Ліги чемпіонів. 6 тур. Реал Мадрид — Боруссія Д 3:2

Насамкінець згадаємо останній матч команд, який пройшов у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який побалував фанатів забитими м'ячами. Цього разу це були команди Зінедіна Зідана та Томаса Тухеля, але від зміни наставників матч не став менш видовищним.

Вже на восьмій хвилині Кріштіану Роналду знайшов у штрафному майданчику Іско, який у дотик віддав на Борху Майораля, а той також у дотик витончено перекинув Романа Бюркі. Через чотири хвилини Роналду своїм фірмовим ударом з лінії штрафного майданчика поклав сферу точно в дальній кут воріт "джмелів".

Боруссія, у свою чергу, відповідала своїми моментами, але змогла відігратися лише наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині П'єр-Емерік Обамеянг головою відреагував на подачу Марселя Шмельцера.

Початок другого тайму залишився за командою Тухеля, коли на 49 хвилині Обамеянг з першої спроби не зміг пробити Бюркі, а потім перекинув його, оформивши дубль та зрівнявши рахунок на табло.

Після цього "гойдалки" у вигляді взаємних атак продовжилися до 81 хвилини, коли Лукас Васкес досить млявим ударом з центру штрафного майданчика пробив у дотик після передачі від Тео Ернандеса — м'яч полетів не сильно, але Бюркі не бачив момент удару і не дотягся до сфери.

До речі, у цьому матчі взяв участь український вінгер Андрій Ярмоленко, який вийшов на поле на першій компенсованій хвилині до другого тайму, замінивши у складі Боруссії Сіндзі Кагаву.

Реал Мадрид — Боруссія Д 3:2

Голи: Майораль, 8, Роналду, 12, Лукас Васкес, 81 — Обамеянг, 43, 49.

Реал Мадрид: Навас — Ернандес, Варан (Асенсіо, 38), Рамос, Начо — Ковачич (Себальйос, 58), Каземіро, Іско (Льоренте, 69) — Роналду, Лукас Васкес, Майораль.

Боруссія Д: Бюркі — Шмельцер, Суботіч, Папастатопулос — Геррейру, Дауд, Шахін (Вайгль, 65), Бартра (Топрак, 80) — Кагава (Ярмоленко, 90+1), Пулішич, Обамеянг.

Попередження: Бартра.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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