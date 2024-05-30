Вацке: Незважаючи на те, що Реал явний фаворит, побачити нас із трофеєм реальніше, ніж успіх Суперліги

Ганс-Йоахім Вацке поділився своїми думками перед фіналом Ліги чемпіонів.

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Вацке прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Спогади про фінал Ліги чемпіонів 1997 року (Боруссія Д – Ювентус 3:1 – прим.) дуже хороші. Ми виграли нашу першу та останню Лігу чемпіонів у Мюнхені, а я був на Олімпіаді. Це була типова гра Боруссії. Ми схильні рости, коли стикаємося з найкращими, це закладено у нашій ДНК. На той час Ювентус був тим, чим є Реал Мадрид сьогодні. Вони мали чудову команду. Нам пощастило, але це є частина гри. Я пережив це на трибунах у якості вболівальника, бо мій час у клубі почався пізніше.

За цей час ми пережили незліченну кількість зльотів та падінь, але головна відмінність від того фіналу в тому, що ми зустрічаємо його, досягнувши повного балансу між спортивним та економічним успіхом. Тут ми більше не будуємо повітряних замків, все побудовано на дуже міцному фундаменті і, незважаючи на наші фінансові обмеження, ми знову у фіналі Ліги чемпіонів. УЄФА вирівняв ситуацію з грошима, вкладеними клубами у спорт, і ми виявилися тими, хто витратив найменше з тих, хто грав у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Для нас це велике задоволення.

На моїй посаді одним із найкрасивіших моментів було завоювання Бундесліги у 2011 році. Але були й дуже складні моменти, зокрема, три. Перший раз, коли ми були на межі банкрутства, про що ми оголосили 2005 року і вийшли з цього лише у вересні 2006 року. 17 місяців. То був кошмар. Другим був напад на наш автобус. І, по-третє, коронавірус. Це був тяжкий етап для всіх.

Коли ви озираєтесь назад, ви розумієте, наскільки виріс клуб. Я прийшов до нього з 200 співробітниками та 100-мільйонним оборотом. Сьогодні ми маємо 1000 працівників, і ми заробляємо 500 мільйонів плюс трансфери. Це правда, що Мадрид теж пережив деякі труднощі у своїй історії, але він не впав у прірву, як ми.

Моя стратегія була дуже простою. Отримувати максимум користі від грошей, які ми мали, а їх було дуже мало, не створюючи при цьому боргів. Створення економічної основи було і матиме важливе значення. Ви також повинні були враховувати зовнішні впливи та йти в ногу з часом, що не завжди легко. Йдеться про те, щоб мати глобальні устремління і водночас твердо стояти на ногах, що є вкрай важливим у Німеччині.

Спочатку ми могли купувати лише дешевих гравців. Після цього ми поступово почали добре продавати, але не пішли цим шляхом і не закликали клуби робити ставки на наших гравців. Сталося таке: вони прийшли та забрали їх, а ми нічого не змогли зробити. Але ми не хотіли позбавлятися Левандовські, Гьотце, Голанда чи Беллінгема. З іншого боку, всі ці трансфери є доказом тієї величезної роботи, яку ми проробили за всі ці роки. Як і у багатьох випадках, гроші є важливим чинником. Якщо ви хочете, щоб такі гравці залишилися, у вас не буде іншого вибору, крім збільшення їх зарплати в чотири рази. Але що ж тоді буде? Потрібно всім значно піднімати оклад, інакше в роздягальні буде бардак. Звідси й продажі.

Що робить Боруссія Д, щоб раніше за інших знаходити таких гравців, як Беллінгем, Голанд і Санчо? Справа не в тому, що ми знаходимо їх раніше, а в тому, що ми можемо запропонувати їм думку, зовсім відмінну від інших. Ми гарантуємо їм ігровий час і пояснюємо, що решта залежить від них. У Манчестер Сіті, наприклад, не думаю, що це буде так само просто. Минали роки, і гравці зрозуміли, що це не порожні слова, і що в Дортмунді вони можуть рости як на дріжджах. Це означає, що сьогодні ми перебуваємо у виграшному становищі стосовно молодих талантів. Якщо нам потрібний футболіст від 18 до 20 років, у нас зазвичай є гарні карти на руках, щоб його підписати.

Розгляд кандидатури Хабі Алонсо на посаду головного тренера? Ні, ми не розглядали його з тієї простої причини, що в нас це місце зайняте.

Реал Мадрид і Барселона в Іспанії подібні до Баварії та Боруссії Д у Німеччині — вони завжди борються за місце номер один і є двома найбільш впливовими гравцями на міжнародному рівні. Ми також дві команди, які дуже розумно керують своєю економікою. І так буде доти, доки Реалом править Флорентіно. У нас дуже дружні стосунки, єдине, що нас поділяє, це наші погляди на Суперлігу. У нас були сварки, я не збираюся цього заперечувати, але він завжди поводився як справжній джентльмен. Особливо за столом переговорів. Немає більш поважних та чистих переговорів, ніж із Реалом.

Незважаючи на те, що Реал Мадрид явний фаворит, я думаю, що побачити нас із трофеєм у суботу реальніше, ніж успіх Суперліги.

На мою думку, Мадрид насамперед визначається Лігою чемпіонів. У мене таке відчуття, що, можливо, для них це важливіше за титули в Іспанії. В Англії чи Німеччині, наприклад, чемпіонат перебуває майже на тому ж рівні, що й Ліга чемпіонів. Завжди знайдуться команди, яким вдасться відібрати звання найкращого, але так довго залишатися на шляху до перемог у Лізі чемпіонів – дуже похвально. Але ми можемо їх перемогти. Це лише одна гра.

Мадрид – величезний фаворит, але це нам і подобається. Подивіться, що тільки-но сталося в Дубліні. Я майже впевнений, що з десяти ігор проти Аталанти, Баєр виграє вісім. Але Аталанта зіграла так, наче це була остання гра в їхньому житті. Це те, що нам потрібно зробити, щоби перемогти. Кому було начхати на гру Дортмунда проти ПСЖ? Нікому. Ми жодного разу їх не перемагали, а потім ми перемогли їх двічі. Якщо ми здатні на це, ми здатні виграти фінал, якщо все, що ми пропонуємо, спрацює. Слід пам'ятати, що Реал ніколи не програвав фінал Ліги чемпіонів. Але завжди буває вперше", — наводить слова Вацке AS.

Нагадаємо, матч Боруссія Д — Реал відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.