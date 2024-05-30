Лунін не полетить разом з Реалом на фінал Ліги чемпіонів — COPE

30 травня 2024

Лунін, getty images

Дуже прикро за українця.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може пропустити суботній фінал Ліги чемпіонів. 

За інформацією іспанського порталу cope.es, останні кілька днів 25-річний українець не тренується в загальній групі "вершкових" через грип. У зв'язку з цим Лунін практично напевно сьогодні не полетить до Лондона разом з командою та приєднається до делегації мадридського клубу пізніше, щоб виключити ризик зараження інших гравців.

Повідомляється, що остаточне рішення буде ухвалено за підсумками завтрашнього обстеження. Найімовірніше, Лунін приєднається до команди в Лондоні в п'ятницю або в суботу, що практично виключає його вихід у стартовому складі "королівського" клубу у фіналі ЛЧ.
Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться на Вемблі, 1-го червня, о 22:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про вибір воротаря на фінал Ліги чемпіонів.

Джерело: COPE

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