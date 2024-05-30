Лунін не полетить разом з Реалом на фінал Ліги чемпіонів — COPE

Дуже прикро за українця.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може пропустити суботній фінал Ліги чемпіонів.

За інформацією іспанського порталу cope.es, останні кілька днів 25-річний українець не тренується в загальній групі "вершкових" через грип. У зв'язку з цим Лунін практично напевно сьогодні не полетить до Лондона разом з командою та приєднається до делегації мадридського клубу пізніше, щоб виключити ризик зараження інших гравців.

Повідомляється, що остаточне рішення буде ухвалено за підсумками завтрашнього обстеження. Найімовірніше, Лунін приєднається до команди в Лондоні в п'ятницю або в суботу, що практично виключає його вихід у стартовому складі "королівського" клубу у фіналі ЛЧ.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться на Вемблі, 1-го червня, о 22:00 за київським часом.