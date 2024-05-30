Рюдігер: Не можна говорити про удачу, якщо Реал виграв Лігу чемпіонів 14 разів

Думка німецького захисника напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер поділився своїми думками перед фіналом ліги чемпіонів з Боруссією.

"Якщо якась команда виграє Лігу чемпіонів 14 разів — про удачу говорити не можна.

На вулиці, куди б ти не пішов, люди кажуть тобі: "Вперед за 15-м кубком, вперед за 15-м". Це ДНК. ДНК переможця. Мені це подобається, і це те, за чим я прийшов.

Я відчуваю велику відповідальність, тому що мета цього клубу — перемоги, а для мене все життя — це перемоги. Тож ми ідеально підходимо один одному", — сказав німець в інтерв'ю El Mundo.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться на Вемблі, 1-го червня, о 22:00 за київським часом.