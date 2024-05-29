Кобель: Боруссія Д може перемогти будь-якого суперника

Воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.
"Це дуже особлива гра, це всі знають. Ми не так часто потрапляємо у фінал Ліги чемпіонів. Ми справді цього чекаємо, але не хочемо робити нічого нового чи особливого, ми хочемо дотримуватися того, що працювало в минулому, і що дає безпеку.
Звичайно, напруга буде іншою, ніж у грі Бундесліги, але це весело. Це саме ті ігри, про які ви завжди мріяли і з нетерпінням чекали. Напруга допомагає отримати додаткову силу та мотивацію, особливо в таких іграх. Це буде особливий досвід, якого ми дуже чекаємо і на який ми надзвичайно мотивовані.
У Реала надзвичайно сильні індивідуально гравці та великий досвід. Багато гравців вже грали у великих іграх і кілька разів вигравали Лігу чемпіонів. Досвід — це завжди добре. Якщо ви знаєте ці ігри та середовище, все, що має бути перед грою, це може бути перевагою. Але це не обов’язково має бути саме так.
У нас є величезна впевненість після цього сезону Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що у нас хороша команда і ми можемо перемогти будь-якого суперника. Для дортмундської Боруссії брати участь у такій грі не є чимось звичним. Ми хочемо отримати від цього максимум.
Вихід до фіналу вже став величезним кроком. Але мета — не просто потрапити у фінал, а й перемогти там", — наводить слова Кобеля прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Боруссія Д – Реал Мадрид у фіналі Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.