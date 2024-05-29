Кобель: Боруссія Д може перемогти будь-якого суперника

Голкіпер "джмелів" поділився своїми думками перед фіналом Ліги чемпіонів.

Воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Це дуже особлива гра, це всі знають. Ми не так часто потрапляємо у фінал Ліги чемпіонів. Ми справді цього чекаємо, але не хочемо робити нічого нового чи особливого, ми хочемо дотримуватися того, що працювало в минулому, і що дає безпеку.

Звичайно, напруга буде іншою, ніж у грі Бундесліги, але це весело. Це саме ті ігри, про які ви завжди мріяли і з нетерпінням чекали. Напруга допомагає отримати додаткову силу та мотивацію, особливо в таких іграх. Це буде особливий досвід, якого ми дуже чекаємо і на який ми надзвичайно мотивовані.

У Реала надзвичайно сильні індивідуально гравці та великий досвід. Багато гравців вже грали у великих іграх і кілька разів вигравали Лігу чемпіонів. Досвід — це завжди добре. Якщо ви знаєте ці ігри та середовище, все, що має бути перед грою, це може бути перевагою. Але це не обов’язково має бути саме так.

У нас є величезна впевненість після цього сезону Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що у нас хороша команда і ми можемо перемогти будь-якого суперника. Для дортмундської Боруссії брати участь у такій грі не є чимось звичним. Ми хочемо отримати від цього максимум.

Вихід до фіналу вже став величезним кроком. Але мета — не просто потрапити у фінал, а й перемогти там", — наводить слова Кобеля прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Боруссія Д – Реал Мадрид у фіналі Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.