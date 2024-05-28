Кроос: Боруссія може здивувати Реал у фіналі Ліги чемпіонів

28 травня 2024

Кроос: Боруссія може здивувати Реал у фіналі Ліги чемпіонів

Тоні Кроос вважає Дортмунд дуже небезпечним суперником.

Півзахисник Реала Тоні Кроос поділився думками напередодні фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією.

"Мені пощастило грати в команді, яка змогла досягти таких успіхів. Я частина цього, але я не люблю переходити на особистості. Без команди це було б неможливо. Я бачу, що всі радіють і з нетерпінням чекають на матч. У суботу на нас чекає суперник, який може здивувати", — сказав Кроос.

Раніше Анчелотті висловив сподівання, що Кроос зможе завершити свою кар'єру перемогою в Лізі чемпіонів.

Фінал ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, початок о 22:00.

Джерело: ФК Реал

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