Куртуа: Великий Лунін

18 квітня 2024

Андрій Лунін, Getty Images

Бельгійський голкіпер похвалив свого конкурента після блискучого матчу у Лізі чемпіонів.

У чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський Реал у серії післяматчевих пенальті пройшов Манчестер Сіті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, після чого була серія пенальті, де "вершкові" були сильнішими — 4:3. У цій лотореї український воротар Реала Андрій Лунін відбив два удари з одинадцятиметрової позначки.

Після гри на сейви Луніна відреагував його головний конкурент Тібо Куртуа, який продовжує відновлення після травми.

"Таааааак! Великий Лунін", — написав Куртуа у своєму твіттері.

Таким чином, Реал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти мюнхенської Баварії, яка пройшла Арсенал.

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