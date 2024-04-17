Баварія мінімально обіграла Арсенал та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів

Лондонці поступились без Олександра Зінченка (0:1) та вилетіли з турніру.

Баварія в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймала на своєму полі Арсенал. В першій зустрічі команди зіграли 2:2, тому, можна сказати, починали все з нуля. В стартовому складі мюнхенців з'явився Мазрауї, адже Девіс був дискваліфікований. В Арсеналу відзначимо відсутність Зінченка в стартовому складі — зліва в захисті грав Томіясу.

На стартових хвилинах гри команди задали доволі високий темп, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. Баварія та Арсенал обмінювались випадами, а в середині першого тайму господарі могли відкрити рахунок, коли Мазрауї прискорився в чужий штрафний, отримав м'яч та робив пас — після рикошету м'яч ледь не пірнув у дальній кут.

Лондонці змогли відповісти трохи пізніше, але теж доволі небезпечно. Мартінеллі відгукнувся на передачу з флангу та пробив в один дотик з меж штрафного — Ноєр геніально обрав позицію та забрав м'яч. Обидві команди не соромились йти вперед, але й дуже компактно оборонялись, тому зовсім не дивно, що вболівальники не побачили голів в першому таймі.

На початку другого тайму Баварія створила момент для взяття воріт. Кімміх навісив з флангу в штрафний майданчик, а Горецка пробив головою — поперечина врятувала Арсенал, а з добиванням Геррейру з гострого кута впорався Рая. Трохи згодом Магальяйнс необачно покотив м'яч назад, а Рая цього не очікував. Втім, все обійшлося.

Як виявилось, ті епізоди були лише першим дзвіночком для лондонців. В середині тайму Йосуа Кімміх розстріляв ворота Раї ударом головою після подачі від Геррейру з лівого флангу. 1:0. Мікель Артета одразу намагався вплинути на гру виходом Жезуса та Троссара, але після цього Баварія впевнено йшла вперед і була трохи гостріша за супротивника.

Арсенал намагався перехопити ігрову ініціативу в останні хвилини та організувати фінальний штурм. Гості навіть мали непоганий момент, коли Едегор увірвався в чужий штрафний та пробив з правої ноги, але трохи влучності забракло. Арсенал так і не зміг засмутити Мануеля Ноєра, а фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Баварії, яка пройшла в 1/2 Ліги чепміонів.

Баварія - Арсенал 1:0 (перший матч — 2:2)

Гол: Кімміх, 63

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї (Мін Дже, 76) — Лаймер, Горецка — Сане (Упамекано, 89), Мусіала, Геррейру — Кейн

Арсенал: Рая — Вайт, Магальяйнс, Саліба, Томіясу (Нкетіа, 86) — Едегор, Жоржиньо (Жезус, 68), Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 67)

Попередження: Лаймер, Кімміх — Вайт, Жезус