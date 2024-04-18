Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу 17.04.2024

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія здобула мінімальну перемогу над лондонським Арсеналом та вийшла до півфіналу найпрестижнішого єврокубка.
Підопічні Мікеля Артети не зробили майже нічого в другому таймі, щоб мати бодай надію на успіх у Мюнхені, тому єдиний гол Йосуа Кімміха після результативної нічиєї в Лондоні визначив долю протистояння на користь німецького гранда.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Баварія — Арсенал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
Баварія - Арсенал 1:0 (перший матч — 2:2)
Гол: Кімміх, 63
Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї (Мін Дже, 76) — Лаймер, Горецка — Сане (Упамекано, 89), Мусіала, Геррейру — Кейн
Арсенал: Рая — Вайт, Магальяйнс, Саліба, Томіясу (Нкетіа, 86) — Едегор, Жоржиньо (Жезус, 68), Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 67)
Попередження: Лаймер, Кімміх — Вайт, Жезус