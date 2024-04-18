Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу 17.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія здобула мінімальну перемогу над лондонським Арсеналом та вийшла до півфіналу найпрестижнішого єврокубка.

Підопічні Мікеля Артети не зробили майже нічого в другому таймі, щоб мати бодай надію на успіх у Мюнхені, тому єдиний гол Йосуа Кімміха після результативної нічиєї в Лондоні визначив долю протистояння на користь німецького гранда.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Баварія — Арсенал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Баварія - Арсенал 1:0 (перший матч — 2:2)

Гол: Кімміх, 63

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї (Мін Дже, 76) — Лаймер, Горецка — Сане (Упамекано, 89), Мусіала, Геррейру — Кейн

Арсенал: Рая — Вайт, Магальяйнс, Саліба, Томіясу (Нкетіа, 86) — Едегор, Жоржиньо (Жезус, 68), Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 67)

Попередження: Лаймер, Кімміх — Вайт, Жезус