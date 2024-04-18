Лунін проти Ноєра: відомі пари у півфіналі Ліги чемпіонів-2023/24

ПСЖ зіграє проти Боруссії Дортмунд, а Реал Мадрид зустрінеться з Баварією.

Завершилися останні матчі в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких лондонський Арсенал не зміг пройти мюнхенську Баварію, а мадридський Реал пройшов Манчестер Сіті у серії пенальті.

Днем раніше також ПСЖ пройшов каталонську Барселону, а дортмундська Боруссія здійснила камбек проти мадридського Атлетіко.

Таким чином, стали відомі пари суперників у півфіналі найпрестижнішого єврокубка.

Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Парі Сен-Жермен (Франція)

Реал Мадрид (Іспанія) — Баварія Мюнхен (Німеччина)

Перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів-2023/24 відбудуться 30 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 7 травня.