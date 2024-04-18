Лунін проти Ноєра: відомі пари у півфіналі Ліги чемпіонів-2023/24

Завершилися останні матчі в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких лондонський Арсенал не зміг пройти мюнхенську Баварію, а мадридський Реал пройшов Манчестер Сіті у серії пенальті.
Днем раніше також ПСЖ пройшов каталонську Барселону, а дортмундська Боруссія здійснила камбек проти мадридського Атлетіко.
Таким чином, стали відомі пари суперників у півфіналі найпрестижнішого єврокубка.
Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Парі Сен-Жермен (Франція)
Реал Мадрид (Іспанія) — Баварія Мюнхен (Німеччина)
Перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів-2023/24 відбудуться 30 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 7 травня.