Лунін у серії пенальті проти Манчестер Сіті затягнув Реал до півфіналу Ліги чемпіонів

Основний та додатковий час команда Хосепа Гвардіоли провела біля чужих воріт, але витягнула програшний квиток у футбольній лотереї.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Реал 1:1 (3:4 – пен.) (перший матч – 3:3)

Голи: де Брюйне, 76 — Родріго, 12



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі (Ковачич, 112), Гвардіол — Родрі, де Брюйне (Стоунз, 112) — Сілва, Фоден, Гріліш (Доку, 72) — Голанд (Альварес, 91).



Реал: Лунін — Карвахаль (Мілітао, 110), Рюдігер, Начо, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 79) — Беллінгем — Родріго (Діас, 84), Вінісіус.



Попередження: Гріліш, Гвардіол — Карвахаль, Родрі, Менді