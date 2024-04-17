Атлетіко кваліфікувався на Клубний чемпіонат світу, Барселона — пролетіла повз турнір

17 квітня 2024

Getty Images

Іспанський колектив отримав утішний приз за виліт із Ліги чемпіонів.

Починаючи з наступного року, Клубний чемпіонат світу зазнає радикальних змін у форматі проведення.

До участі у фінальній частині змагань будуть запрошені одразу 32 команди, які поділятимуться на 8 груп по 4 колективи в кожній.

Від Європи на турнірі будуть брати участь 12 команд (4 останні переможці Ліги чемпіонів УЄФА + 8 команд із найкращим рейтингом у таблиці коефіцієнтів). Ще 6 місць відійдуть до Південної Америки (4 переможці Копа Лібертадорес + 2 найрейтинговіші команди), Африка, Азія та Північна Америка делегуватимуть по чотири представники, а від Океанії поїде одна команда.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився місцем у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА дортмундській Боруссії, однак у підсумку зберіг за собою одне з кваліфікаційних місць на Клубний чемпіонат світу.

У той самий час каталонська Барселона, яка вилетіла за підсумком дуелі проти французького Парі Сен-Жермен, уже не матиме можливості обігнати конкурентів.

Останню перепустку від Європи заочно розіграють поміж собою лондонський Арсенал та німецький РБ Лейпциг.

Турнір у подібному форматі вперше відбуватиметься з 15 червня по 13 липня 2025 року в США.

команди
статті на тему:
Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.04.2024 17 квітня 2024 Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.04.2024
Боруссія Д — Атлетіко, Getty Images 16 квітня 2024 Боруссія Д у напруженому двобої здолала Атлетіко на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів
Боруссія Дортмунд — Атлетіко 4:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2024 17 квітня 2024 Боруссія Дортмунд — Атлетіко 4:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2024
Барселона - ПСЖ, getty images 17 квітня 2024 ПСЖ в більшості знищив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
   