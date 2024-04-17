Барселона — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен сповна скористався вилученням у Барселони у першому таймі та без проблем вийшов до півфіналу.

Підопічні Хаві Ернандеса дуже непогано розпочали матч зі швидкого гола Рафіньї, проте у підсумку проте із нервами не змогли впоратися ні деякі гравці "блаугранас", ні сам головний тренер, якого було вилучено ще на 56-ій хвилині.

Дубль Кіліана Мбаппе та голи Усмана Дембеле з Вітіньєю довели рахунок до розгромного на користь ПСЖ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Барселона — ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Барселона — ПСЖ 1:4 (перший матч — 3:2)

Голи: Рафінья, 12 - Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 61 (пен.), 89

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу (Феліш, 82) — де Йонг (Лопес, 83), Гюндоган, Педрі (Торрес, 62) — Ямал (Мартінес, 34), Левандовські, Діас

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері (Угарте, 81), Вітінья, Руїс (Асенсіо, 77) — Дембеле (Коло Муані, 88), Мбаппе, Баркола (Кан Ін, 76)

Попередження: Мартінес, Левандовські, Гюндоган — Мбаппе, Руїс, Маркіньйос, Доннарумма

Вилучення: Араухо, 30