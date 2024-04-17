Боруссія Дортмунд — Атлетіко 4:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія здійснила домашній камбек проти мадридського Атлетіко після гостьової поразки та вийшла до півфіналу найпрестижнішого єврокубка.

Команда Дієго Сімеоне вкотре підтвердила свою проблемність саме у виїзних поєдинках, а "джмелі" навпаки підтвердили магію Зігналь Ідуна Парк, зумівши здобути необхідну перемогу навіть після того, як "матрацники" спромоглися протягом матчу відіграти два м'ячі відставання та повернути паритет на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Боруссія Дортмунд — Атлетіко Мадрид в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Боруссія Д — Атлетіко 4:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 72, Забітцер, 74 — Гуммельс, 49, Корреа, 64



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо (Озджан, 86), Брандт (Ройс, 90), Адеємі (Байно-Гіттенс, 66) — Фюллькруг.



Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо — Моліна (Барріос, 46), Льоренте, Коке, Де Пауль (Сауль, 84), Аспілікуета (Рікельме, 46) — Мората (Корреа, 46), Грізманн.



Попередження: Р’єрсон — Аспілікуета