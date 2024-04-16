Боруссія Д у напруженому двобої здолала Атлетіко на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів

Команда Дієго Сімоне двічі забила на чужому полі, але й цього забракло для того, аби розвинути домашній успіх.

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Боруссія Д — Атлетіко 4:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 72, Забітцер, 74 — Гуммельс, 49, Корреа, 64



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо (Озджан, 86), Брандт (Ройс, 90), Адеємі (Байно-Гіттенс, 66) — Фюллькруг.



Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо — Моліна (Барріос, 46), Льоренте, Коке, Де Пауль (Сауль, 84), Аспілікуета (Рікельме, 46) — Мората (Корреа, 46), Грізманн.



Попередження: Р’єрсон — Аспілікуета