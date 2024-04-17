ПСЖ в більшості знищив Барселону та вийшов в півфінал Ліги чемпіонів

Команда Луїса Енріке зробила видовищний камбек в двоматчевому протистоянні.

Барселона в рамках другого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймала на своєму полі Парі Сен-Жермен. Французька команда програла в першій зустрічі з рахунком 2:3 та приїхала за перемогою. Луїс Енріке змінив склад, випустивши Варрена Заїра-Емері та Бредлі Баркола зі старту, а також відзначимо повернення Ашрафа Хакімі. В Барселони через дискваліфікацію не міг грати Серхі Роберто — його місце зайняв Педрі.

Як і в паризькому матчі, перші хвилини були повністю за командою Луїса Енріке, але каталонцям вистачило одного моменту, щоб відкрити рахунок. Ямал хитнув Мендеша на фланзі й прострелив в центр, а Рафінья опорною ногою перевів м'яч у ворота (чи в нього просто влучили). 1:0. Гості продовжили чинити тиск на ворота супротивника, але небезпеку знов створили підопічні Хаві - Левандовські пробив метрів з 13 з центральної зони, але м'яч пройшов вище воріт.

Парі Сен-Жермен не збирався здаватись та поступово розкривав фланги супротивника. В одному з моментів Мендеш покотив в центр на Мбаппе, а той пробив в один дотик — Тер Штеген з великими труднощами перевів м'яч на кутовий. Трохи згодом Мбаппе виграв боротьбу на "другому поверсі" та пробив в дальній кут — Кунде підстрахував Тер Штегена.

Здавалось, що Барселона зможе впоратись з тиском, але Араухо збив Баркола, який поспішав на побачення з Тер Штегеном, а арбітр виписав уругвайцю червону картку. Ця подія перевернула матч і вже за десять хвилин це стало помітно на табло. Баркола прострілив з лівого флангу, а Дембеле з кута відправив м'яч під поперечину. 1:1.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а на початку другого тайму гості активно йшли вперед. В одному з моментів Мбаппе коротко відпасував на Руїса в штрафному майданчику, а той мітив в дальній кут, але влучності трохи забракло. Як виявилось, це був лише перший дзвіночок. Вже за декілька хвилин Вітінья отримав м'яч в центральній зоні та пробив з-за меж штрафного — вийшло точно в кут. 1:2.

Думаєте що на цьому все? Далі було ще більше цікавих подій. Гюндоган влучив в стійку ударом з меж штрафного, а Хаві отримав червону картку за надвелику емоційність. Згодом Усман Дембеле отримав по нозі в межах чужого штрафного від Канселу, а Мбаппе не залишив шансів Тер Штегену ударом з пенальті. 1:3.

Барселона була вимушена йти в атаку і мала непоганий шанс навіть в меншості. Левандовські пробив з лівої ноги з середньоїї відстані — Доннарумма не без проблем відбив удар, а на добивання Ферран не встиг, його випередив Маркіньйос. Тренери намагались підсилити гру своїх команд замінами, але новачки трохи губились в вирії подій.

Каталонці мали ще декілька непоганих епізодів, щоб забити, але не вистачало влучного завершального удару. А ось парижани свій гол знайшли - Мбаппе отримав пас від Хакімі та пробив, Тер Штеген врятував Барселону, потім впорався з добиванням Асенсіо, але третій удар, від Мбаппе, вже взяти не вдалось. 1:4.

Барселона — ПСЖ 1:4 (перший матч — 3:2)

Голи: Рафінья, 12 - Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 61, 89

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу (Феліш, 82) — де Йонг (Лопес, 83), Гюндоган, Педрі (Торрес, 62) — Ямал (Мартінес, 34), Левандовські, Діас

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері (Угарте, 81), Вітінья, Руїс (Асенсіо, 77) — Дембеле (Коло Муані, 88), Мбаппе, Баркола (Кан Ін, 76)

Попередження: Мартінес, Левандовські, Гюндоган — Мбаппе, Руїс, Маркіньйос, Доннарумма

Вилучення: Араухо, 30