Анчелотті — перший в історії тренер із 200 матчами в Лізі чемпіонів

Керманичу Реала підкорився фантастичний рубіж.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті, який розпочав свій шлях у цій царині ще з посади асистента тренера збірної Італії в 1992 році, цього дня провів свій 200 матч у головному клубному змаганні Старого Світу.

При цьому 114 зустрічей команд на чолі з 64-річним італійським фахівцем завершувались їхніми перемогами.

Таким чином Анчелотті ще сильніше збільшив перевагу над сером Алексом Фергюсоном (190 ігор) та Арсеном Вернгером (178) за показником кількості зустрічей у Лізі чемпіонів та став першим у історії, кому взагалі підкорювався рубіж у 200 зустрічей.

На Парму прийшлось 6 із цих матчів, на Ювентус — 10, на Мілан — 73, на Челсі — 18, на Парі Сен-Жермен — 10, мюнхенську Баварію — 12, Наполі — 12, першу каденцію в Реалі — 25, і на поточну роботу на чолі "бланкос" — 34.

Лише дев’ять тренерів при цьому взагалі перетинали позначку в 100 матчів, окрім трьох вищезгаданих — Юрген Клопп (100), Массімліано Аллегрі (100), Дієго Сімеоне (101), Мірча Луческу (115), Жозе Моурінью (145) та Хосеп Гвардіола (168).

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.