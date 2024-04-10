Кубарсі — наймолодший захисник, який зіграв в основі у чвертьфіналах Ліги чемпіонів

10 квітня 2024

Кіліан Мбаппе та Пау Кібарсі, Getty Images

Футболіст "блаугранас" вийшов на поле у віці 17 років та 79 днів.

Наразі проходить перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якій ПСЖ зустрічається з Барселоною.

У стартовому матчі "блаугранас" на цей матч вийшов молодий захисник Пау Кібарсі.

За інформацією Squawka, Кібарсі став наймолодшим захисником в історії, який вийшов у стартовому складі в рамках чвертьфіналів Ліги чемпіонів. На даний момент Пау 17 років та 79 днів.

Цього сезону Кібарсі провів 14 матчів у складі Барселони, в яких відзначився одним асистом.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — Барселона.

Джерело: Squawka

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