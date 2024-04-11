Мбаппе побив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Француз став наймолодшим польовим гравцем, який взяв участь у 70 матчах головного єврокубку.

Барселона у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у гостях обіграла ПСЖ (3:2).

У цьому матчі взяв участь нападник парижан Кіліан Мбаппе.

За інформацією StatsFoot, Мбаппе став наймолодшим польовим гравцем, який взяв участь у 70 матчах Ліги чемпіонів. Він зробив це у віці 25 років та 112 днів.

Раніше рекорд належав Ліонелю Мессі (25 років 121 день), а третє місце у рейтингу посідає Рауль (25 років 125 днів).

Раніше повідомлялося, що Серхі Роберто пропустить матч-відповідь проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.