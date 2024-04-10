Фоден повторив бомбардирське досягнення Джеррарда у Лізі чемпіонів

Вчора вінгер голом допоміг Манчестер Сіті зіграти внічию з Реалом.

Правий вінгер Манчестер Сіті Філ Фоден став другим англійцем, якому вдалося відзначитися результативним ударом у п'яти поспіль матчах Ліги чемпіонів, коли опинявся у стартовому складі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу 09.04.2024

Вчора, 9 квітня, 23-річний гравець забив у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу. Раніше від нього постраждали Копенгаген, РБ Лейпциг (двічі) і Янг Бойз.

За даними OptaJoe, Фоден повторив бомбардирську серію експівзахисника Ліверпуля Стівена Джеррарда. У сезоні-2007/08 легенда "червоних" теж відзначався голами у п'яти поспіль матчах турніру (Бешикташ двічі, Порту, Марсель та Інтер), коли виходив у старті.

Нагадаємо, вінгер Манчестер Сіті після матчу з Реалом заявив, що ця зустріч, мабуть, була для фанатів найкращою, яку вони коли-небудь бачили.