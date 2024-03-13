Артета відмовився коментувати інцидент із тренером Порту під час матчу Ліги чемпіонів

Керманич Арсенал пішов від прямої відповіді.

Напередодні лондонський Арсенал у серії пенальті здолав португальський Порту та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Порту 1:0 (4:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Емоцій на газоні Емірейтс у цей вечір вистачало, і в підсумку, відповідно до слів головного тренера "драконів" Сержіу Консейсау, стався великий скандал.

Його колега за тренерською справою, керманич Арсенала Мікель Артета, "систематично вигукував образливі висловлювання в бік лави для запасних гостей за ходом матчу та образив сім’ю" їхнього менеджера.

Про це журналісти не могли не спитати самого Артету під час прес-конференції, проте на розгорнуту відповідь так і не дочекались.

"Без коментарів. Дякую всім", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що напередодні до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА пробилась також і каталонська Барселона.