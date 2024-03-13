Консейсау: Артета під час матчу ображав мою сім’ю

Керманич Порту висунув сенсаційне звинувачення.

Лондонський Арсенал напередодні в серії пенальті здолав португальський Порту та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

За ходом гри команди взагалі не намагались шкодувати один одного, що призвело до зростання рівня напруги поміж футболістами. І не тільки.

Головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау після завершення гри зробив сенсаційне зізнання про поведінку його колеги, головного тренера "канонірів" Мікеля Артети, у технічній зоні.

"Під час гри в напрямку до нашої лави запасних постійно лунали якісь образливі вигуки. Я не знаю, чи це стосується всіх іспанських менеджерів, бо з Гвардіолою було те саме, але Артета образив мою сім’ю.

Уже після фінального свистка я підійшов до нього та сказав, що ті, кого він ображає, не мають до гри жодного відношення. Власне, певних людей уже немає з нами.

Він повинен зосередитись на тренуванні своєї команди, тому що в них є багато яскравих індивідуальних якостей", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що напередодні до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА пробилась також і каталонська Барселона.