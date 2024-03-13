Арсенал у серії пенальті проти Порту виборов перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Команда Мікеля Артети зуміла відігратись за пропущений на чужому полі м'яч, але все ж таки доля перепустки до наступного раунду вирішувалась у футбольній лотереї.

Перерва поміж матчами стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА є дуже значною, тому команди встигають провести достатню кількість матчів на внутрішній арені для того, аби стосунки в парі остаточно охололи. Однак це стосується лише тих випадків, коли кожній із сторін більше немає, що доводити одна одній, що трапляється дуже рідко.

Зокрема, у парі в складі лондонського Арсенала та португальського Порту перша зустріч команд на Драгау подарувала дещо несподіваний результат. "Дракони" вирвали мінімальну перемогу на останніх хвилинах, тож новоспечені лідери чемпіонських перегонів англійської Прем’єр-ліги мали першочергове завдання на Емірейтс відіграти той єдиний м’яч від Галено, після чого вже можна було дивитись за ситуацією.

Емірейтс чекав на цей матч дуже довго, тож підтримка була на шаленому рівні. Діватись команді Артети було нікуди — треба шукати щастя біля чужих воріт, проте з якими ж труднощами "каноніри" пересувались на чужій половині в першому таймі. Стандартна навала стартових хвилин зразка звичайного матчу АПЛ не спрацювала, бо Порту, неначе та черепаха, закрився в щільному блоці й не давав розгулятись фланговим гравцям команди Артети.

Але ж не тільки захистом жили в цей час "дракони"! На відміну від більшості опонентів Арсенала за чемпіонатом, гості почали демонструвати відповіді вже на перші гольові моменти суперників, а Еванілсон та й поготів був ближчим до того, аби змінити рахунок на табло, за Едегора чи Саку, які пробивали незадовго до нього. У той момент лондонці зрозуміли, що легкої прогулянки тут не буде, тож навіть відійшли від чужих володінь на певний час.

Порту при цьому наче й не намагався нагнітати, але все одно створював цікаві розіграші перед чужим штрафним. Хоча в підсумку ці вольності на чужій половині поля зіграли злий жарт із гостями. Вони втратили пильність у захисті наприкінці тайму, і на 41 хвилині Едегор таки розрізав передачею до лівого флангу штрафного на Троссара, а той покотив поміж ніг Пепе в дальній кут. На цьому моменті ми почали писати геть іншу історію.

У другому таймі ми вже не бачили такої ж сміливості в діях в атаці від Порту, але гонору в команди Консейсау було хоч за край. Арсенал у "джентльменському" англійському стилі намагався цьому протидіяти, але куди там. Команду Артети легко вибили з рівноваги й вона серйозно втратила в атакувальних можливостях. Настільки, що навіть суто захисний варіант гри "драконів" місцями виглядав гостріше, аніж нібито наступальна формація "канонірів".

Загалом, боротьба, емоції, сутички, крики, картки для обох тренерів — усе це було, а з моментів? Ну, був скасований гол Едегора, але там фол Гаверца проти Пепе в боротьбі до цього, тож говорити немає про що. Наприкінці основного часу команда Артети ще раз наближалась до чужих воріт із акцентованим завершенням, але той-таки Едегор у критичний момент схибив дальнім пострілом, тож Порту відбився.

Чи такий був план у португальців — ніхто не знає. Але до додаткового часу вони дотягнули. А там не складало труднощів перевести гру в стан суцільної балаканини та з’ясування емоцій, проти чого не дуже-то й виступав Арсенал. Дограли зрештою до серії пенальті, і навіть ніхто нікого не прибив у запалі боротьби. Лише це тягнуло на окрему новину.

Що ж до лотереї, то тут усе було просто. Рая виграв її для Арсенала, парирувавши два удари в лівий від себе кут від Венделла та Галено, тоді як його партнери не хибили. До п’ятої спроби Арсенала справа так і не дійшла. Можливо, там готувався Зінченко, але ми цього не дізнаємось.

Фінальний свисток французького арбітра Клемана Тюрпена з Уллена відправив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал, тоді як для португальського Порту участь у єврокубках цього сезону добігла завершення.— Порту 1:0 (перший матч – 0:1) (4:2 – пен.)Троссар, 41Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Зінченко, 106) — Едегор, Райс, Жоржиньо (Гаверц, 83) — Сака, Гаверц, Троссар (Нкетіа, 106).Кошта — Маріу (Санчес, 85), Пепе, Отавіо, Венделл — Гонсалес (Еуштакіу, 101), Варела (Груїч, 90+7) — Консейсан (Боржеш, 101), Пепе Акіно, Галено — Еванілсон (Таремі, 88).Попередження: Саліба, Гаверц — Пепе