Барселона обіграла Наполі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів

Каталонці впевнено перемогли на своєму полі та пройшли у наступний етап.

Барселона в рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Наполі. В першому матчі команди зіграли з рахунком 1:1. Хаві через непросту кадрову ситуацію довірив місце в стартовому складі Кубарсі та Ферміну. У Наполі з перших хвилин з'явився Траоре.

Обидві команди задали доволі високий темп гри, а вже на 4 хвилині Осімген вирвався віч-на-віч з Тер Штегеном, завозився з м'ячем, через що його наздогнав опонент та невдало пробив — голкіпер легко впорався. Згодом Барселона відповіла - Фермін Лопес наважився на постріл з-за меж штрафного, але м'яч трохи розминувся з дальнім кутом воріт.

Молодий півзахисник вирішив не здаватися і отримав передачу з глибини від Кубарсі та намагався перекинути Мерета, але м'яч пішов вище воріт. Втім, Фермін свого досяг. Канселу відпасував на Рафінью на фланзі, а той прострілив центр. Левандовські пропустив м'яч, а Фермін Лопес пробив в кут в протихід Мерету. 1:0.

Наполі не встиг прийти до тями як пропустив другий гол. Ямал викотив м'яч на Рафінью, той увійшов в штрафний та пробив. Стійка врятувала Наполі, але першим на добиванні був Канселу. 2:0. Неаполітанцям знадобилось трохи часу, щоб перехопити ігрову ініціативу, але згодом гості відіграли один м'яч. Політано отримав м'яч в чужому штрафному та викотив в центр на Ррахмані, який пробив точно в кут. 2:1.

Наполі міг встановити паритет ще до перерви, коли Лоботка накинув м'яч в чужий штрафний, а Ді Лоренцо пробив головою — Тер Штеген в дивовижному стрибку врятував свою команду. Команди пішли відпочивати за рахунку 2:1. Обидві команди намагались діяти активно на початку другого тайму, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила.

Тренери намагались впливати на гру замінами, але й це не давало необхідний результат. В одному з моментів Барселона забила третій гол, але арбітр зафіксував офсайд в Ямала, тому взяття воріт було скасовано. Неаполітанці також мали свій шанс забити - Ліндстрьом пробив головою після подачі з флангу, але не влучив у кут з декількох метрів.

Наполі не втрачав надії зрівняти рахунок, але голом відзначилась команда Хаві. Гюндоган покотив на Роберто в штрафний майданчик, а той віддав пас Левандовські на порожні ворота. Поляк таке не вибачає. 3:1. Гості мали шанс забити, коли трохи не пощастило Олівейрі — м'яч після його удару влучив у поперечину, але на більше команду з Італії не вистачило. Барселона перемогла та пройшла у 1/4.

Барселона — Наполі 3:1 (перший матч — 1:1)

Голи: Лопес, 14, Канселу, 17 Левандовські, 83 - Ррахмані, 30

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Лопес (Роберто, 60), Крістенсен (Ромеу, 61), Гюндоган — Ямал, Левандовські, Діас (Феліш, 82)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї (Олівера, 65) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Распадорі, 79) — Політано (Ліндстрьом, 64), Осімген, Кварацхелія

Попередження: Ямал — Жезус, Траоре, Олівер