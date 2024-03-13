Арсенал — Порту 1:0 (4:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал здолав португальський Порту в серії післяматчевих пенальті.

Команда Мікеля Артети наприкінці першого тайму зуміла відіграти відставання, що сформував для неї результат першої гри, проте в подальшому "драконам" удалось не дати суперникам розвинути успіх.

Так тривало аж до серії післяматчевих пенальті, до якої команди добряче розігріли натовп у постійних сутичках, але зрештою футбольну лотерею залишили за собою саме господарі поля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Арсенал — Порту 1:0 (перший матч – 0:1) (4:2 – пен.)

Гол: Троссар, 41

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Зінченко, 106) — Едегор, Райс, Жоржиньо (Гаверц, 83) — Сака, Гаверц, Троссар (Нкетіа, 106).

Порту: Кошта — Маріу (Санчес, 85), Пепе, Отавіо, Венделл — Гонсалес (Еуштакіу, 101), Варела (Груїч, 90+7) — Консейсан (Боржеш, 101), Пепе Акіно, Галено — Еванілсон (Таремі, 88).

Попередження: Саліба, Гаверц — Пепе.