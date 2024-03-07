Анчелотті — про нову Лігу чемпіонів: Усі формати, які додають більше ігор у календарі, є неправильними та недоречними

Керманич Реала прокоментував нововведення в єврокубках.

Уже з наступного сезону Ліга чемпіонів УЄФА запрацює за принципово новим форматом, головною особливістю якого є збільшення кількості матчів на груповому етапі та підвищення рівня конкуренції вже від початку турнірного шляху.

Раніше, Football.ua розглянув принципові відмінності нових ідей від того, що ми бачимо за ходом поточної кампанії.

Окрім цього, геть не кожному головному тренеру припадають до душі нововведення від футбольних чиновників.

Зокрема, головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті після нічиєї проти німецького РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА розповів про власне ставлення до оновлення головного клубного турніру Старого Світу.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

"Я більш-менш знайомий із тим, як це працює. Але водночас я думаю, що всі формати, які додають більше ігор у календарі, є неправильними та недоречними", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе на власному полі проти Сельти.