Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу 06.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 6 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на власному полі втримав нічию з Лейпцигом, яка дозволила "вершковим" пройти до наступної стадії турніру за рахунок мінімальної перемоги в першій зустрічі.

Рахунок було відкрито аж на 65-ій хвилині завдяки зусиллям Вінісіуса Жуніора, проте буквально за мить Віллі Орбан подарував "бикам" надію на успіх, яка у підсумку виявилася марною.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — РБ Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 (перший матч — 1:0)

Голи: Вінісіус, 65 - Орбан, 69

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос (Модрич, 78), Камавінга (Родріго, 46) — Беллінгем (Хоселу, 84) — Вінісіус

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Люкеба, Орбан, Раум — Ольмо, Айдара (Кампль, 90), Шлагер (Ельмас, 84), Сімонс — Опенда (Юрарі Поульсен, 77), Шешко (Баумгартнер, 85)

Попередження: Вінісіус, Чуамені, Кроос — Шлагер, Орбан