Реал втримав нічию в матчі проти РБ Лейпциг та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів

Мадридці пройшли далі завдяки перемозі в першій зустрічі.

Реал в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі РБ Лейпциг. Карло Анчелотті обрав доволі обережний склад, враховуючи важкий виїзд в першій грі (1:0). Український голкіпер Андрій Лунін традиційно отримав місце в стартовому складі. З перших хвилин "бики" забрали м'яч під свій контроль та намагались створити гостроту біля чужих воріт.

На десятій хвилині Шешко вивалився на побачення з українцем та пробив в ближній кут. Лунін врятував команду, а до того ж було зафіксовано офсайд. РБ Лейпциг не припиняв чинити тиск на ворота мадридців та мав ще один момент - Опенда отримав пас біля чужого штрафного, увійшов в чужий майданчик та пробив з лівої, але трохи повз дальній кут.

Реал лише в середині першого тайму почав переходити на чужу половину поля великими силами, але до небезпеки справа не доходила. Гості натомість створили ще один шанс для взяття воріт. Опенда отримав м'яч на краю штрафного та пробив другим дотиком — удар пройшов поруч з ближнім кутом. Команди пішли відпочивати за рівного рахунку — 0:0.

На початку другого тайму Лунін невдало вийшов на Опенда на краю штрафного, але згодом українець наздогнав нападника та забрав м'яч. Трохи згодом Вінісіус штовхнув Орбана в центрі поля та отримав жовту. Вирішили арбітри, що така поведінка не заслуговує вилучення. Згодом бразилець зміг порадувати фанатів Реалу. Беллінгем протягнув м'яч через центр поля та викотив в штрафний на Вінісіуса — не забити бразильцю було важко. 1:0.

РБ Лейпциг одразу пішов в атаку з ще більшим ентузіазмом та оперативно встановив паритет. Раум навісив з лівого флангу, Орбан виграв боротьбу в Начо та головою переправив м'яч у ворота. 1:1. Після цього команду дуже розбивали темп гри регулярними порушеннями правил, а арбітр раз за разом демонстрував попередження.

"Бики" продовжували шукати можливість для гола й мали шанс. Орбан вискочив з-за спини Модрича та пробив головою — м'яч пройшов повз ворота. Обидва тренери намагались вплинути на хід гри замінами, але рахунок більше не змінювався, хоче РБ Лейпциг мав непоганий момент. В компенсований час Ольмо отримав м'яч в чужому штрафному після скидання партнера та за високою траєкторією пробив в дальній верхній кут — м'яч лише облизнув поперечину. Фінальний свисток зафіксував нічию та вихід Реала в 1/4.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 (перший матч — 1:0)

Голи: Вінісіус, 65 - Орбан, 69

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос (Модрич, 78), Камавінга (Родріго, 46) — Беллінгем (Хоселу, 84) — Вінісіус

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Люкеба, Орбан, Раум — Ольмо, Айдара (Кампль, 90), Шлагер (Ельмас, 84), Сімонс — Опенда (Юрарі Поульсен, 77), Шешко (Баумгартнер, 85)

Попередження: Вінісіус, Чуамені, Кроос — Шлагер, Орба